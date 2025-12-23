Far west alla stazione di Padova rissa a sprangate tra presunti pusher

23 dic 2025

Recenti episodi di violenza hanno coinvolto la stazione di Padova, nonostante la zona sia classificata come Zona Rossa. Nei giorni scorsi, nel piazzale ferroviario si è registrata una rissa con sprangate tra presunti pusher, evidenziando problematiche di sicurezza e ordine pubblico in questa area della città.

Nonostante sia delimitata come una Zona Rossa, la violenza è esplosa brutalmente nei giorni scorsi nel piazzale della stazione ferroviaria di Padova. In quella che sembra una resa dei conti, probabilmente legata al controllo delle piazze dello spaccio, quattro uomini di origine marocchina si sono. 🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Forza Italia all’attacco: "Stazione Far West" - Lucarelli di Forza Italia chiede maggiori controlli per contrastare il degrado e garantire sicurezza. lanazione.it

