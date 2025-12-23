Far west alla stazione di Padova rissa a sprangate tra presunti pusher

Recenti episodi di violenza hanno coinvolto la stazione di Padova, nonostante la zona sia classificata come Zona Rossa. Nei giorni scorsi, nel piazzale ferroviario si è registrata una rissa con sprangate tra presunti pusher, evidenziando problematiche di sicurezza e ordine pubblico in questa area della città.

