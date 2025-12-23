Far west alla stazione di Padova rissa a sprangate tra presunti pusher
Recenti episodi di violenza hanno coinvolto la stazione di Padova, nonostante la zona sia classificata come Zona Rossa. Nei giorni scorsi, nel piazzale ferroviario si è registrata una rissa con sprangate tra presunti pusher, evidenziando problematiche di sicurezza e ordine pubblico in questa area della città.
Nonostante sia delimitata come una Zona Rossa, la violenza è esplosa brutalmente nei giorni scorsi nel piazzale della stazione ferroviaria di Padova. In quella che sembra una resa dei conti, probabilmente legata al controllo delle piazze dello spaccio, quattro uomini di origine marocchina si sono. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Padova sotto choc: rissa a sprangate tra marocchini. E scattano i sigilli per un bar diventato ring per stranieri
Leggi anche: Comunicato Stampa: Presidente Zaia sulla rissa a colpi di spranghe in zona stazione a Padova
Forza Italia all’attacco: "Stazione Far West" - Lucarelli di Forza Italia chiede maggiori controlli per contrastare il degrado e garantire sicurezza. lanazione.it
FAR WEST ALLA STAZIONE, COSA ABBIAMO VISTO - La stazione di Ravenna soffre per degrado e risse. Le risposte dell'amministrazione e il numero degli interventi effettuati dalle Forze dell'Ordine e di Polizia ogni giorno QUI LA NOTIZIA https://cityne.ws/ - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.