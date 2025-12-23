Famiglia nel bosco | tribunale bambini restano nella casa protetta

AGI - Anche per il Tribunale per i Minori dell'Aquila, così come deciso dalla Corte d'Appello civile sempre del capoluogo di regione, i bambini della famiglia che vivevano nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, (Chieti), dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. E' quanto si legge nell'ordinanza del Tribunale con cui è stata disposta una indagine psico-diagnostica sulla famiglia. Per il tribunale per i Minorenni dell'Aquila non sono sufficienti le 'aperture' evidenziate nel precedente pronunciamento della Corte d'Appello Civile. Disposta indagine sulla famiglia. 🔗 Leggi su Agi.it

