Famiglia nel bosco Nathan potrebbe trascorere il Natale con i tre figli | si aspetta l' autorizzazione speciale

Nathan Trevallion potrebbe trascorrere il Natale con la famiglia, inclusi la moglie Catherine e i tre figli minori, grazie a una possibile autorizzazione speciale. La notizia, riportata dall’Adnkronos, riguarda la possibilità di riunione familiare durante il giorno di Natale, in un contesto che coinvolge l’eventuale concessione di permessi straordinari. Si tratta di un momento di attesa per una decisione che potrebbe permettere loro di condividere le festività insieme.

