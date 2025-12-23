Famiglia nel bosco Natale insieme ma nuove perizie sui genitori
Una famiglia nel bosco trascorre il Natale insieme, ma emergono preoccupanti segnali di negligenza da parte dei genitori. Il Tribunale per i minorenni de L’Aquila ha disposto una consulenza tecnica per approfondire la situazione e valutare le responsabilità genitoriali. Questa decisione sottolinea l’importanza di monitorare attentamente il benessere dei minori in contesti familiari complessi.
Famiglia nel bosco, indizi di preoccupante negligenza genitoriale: cosi il Tribunale per i minorenni de L’Aquila ha disposto una consulenza tecnica per i genitori. Servizio di Antonella Mazza TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
