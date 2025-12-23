Famiglia nel bosco Natale in casa famiglia per 3 bambini e madre sindaco di Palmoli | Il padre potrà stare con loro dalle 10 alle 12.30

Il Tribunale per i minorenni ha autorizzato una visita limitata per il giorno di Natale, consentendo a Nathan e Catherine di trascorrere alcune ore con i loro figli. La famiglia, che vive nel bosco, si riunirà in casa famiglia con i tre bambini e la madre. Il padre potrà stare con loro dalle 10 alle 12.30, rispettando le disposizioni stabilite, in un momento di condivisione e ristoro natalizio.

