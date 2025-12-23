Il tribunale dei minorenni dell’Aquila ha confermato l’allontanamento temporaneo dei due bambini della “Famiglia nel bosco”. Il provvedimento è stato notificato nella giornata. Il Tribunale per i Minorenni, presidente Cecilia Angrisano, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio sulle competenze genitoriali della coppia Catherine Birmingham, 45 anni, e Nathan Trevallion, 51 anni, confermando il collocamento dei tre figli in casa-famiglia e respingendo, allo stato, le richieste di modifica dei provvedimenti urgenti già adottati. E chiedendo una verifica dello stato psichico dei genitori. I motivi della decisione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Famiglia nel bosco, il tribunale conferma: i bambini restano in comunità anche a Natale

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini restano in comunità

Leggi anche: Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa famiglia: la decisione del tribunale dei minori

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Corte d’Appello dell’Aquila conferma la sospensione della responsabilità genitoriale per la famiglia nel bosco; I bambini nel bosco; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello rigetta il ricorso. I bambini restano in comunità; Famiglia del bosco, i giudici dicono no al ricorso dei genitori. I tre figli restano nella casa famiglia. Sasso (Lega): Pugno duro con loro, nessun intervento sui campi rom.

Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa protetta. Il tribunale dei minori: “Nuova perizia su genitori e figli” - Palmoli, l'ordinanza conferma l'allontanamento dei tre bimbi: i giudici dicono no al ritorno a casa. quotidiano.net