Famiglia nel bosco il tribunale conferma | i bambini restano in comunità anche a Natale
Il tribunale dei minorenni dell’Aquila ha confermato l’allontanamento temporaneo dei due bambini della “Famiglia nel bosco”. Il provvedimento è stato notificato nella giornata. Il Tribunale per i Minorenni, presidente Cecilia Angrisano, ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio sulle competenze genitoriali della coppia Catherine Birmingham, 45 anni, e Nathan Trevallion, 51 anni, confermando il collocamento dei tre figli in casa-famiglia e respingendo, allo stato, le richieste di modifica dei provvedimenti urgenti già adottati. E chiedendo una verifica dello stato psichico dei genitori. I motivi della decisione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
