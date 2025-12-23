Famiglia nel bosco i giudici | Verificare stato psichico dei genitori

Il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila ha incaricato una perizia per valutare lo stato psichico dei genitori di una famiglia che vive nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. L'ordinanza nasce dall'esigenza di approfondire la condizione familiare e assicurare il benessere dei minori coinvolti. La verifica, affidata a una consulenza tecnica d’ufficio, mira a chiarire la situazione e a garantire adeguate tutele.

