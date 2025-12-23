Famiglia nel bosco i giudici hanno deciso | i bimbi devono restare nella casa protetta Nuova perizia entro 4 mesi

La Corte di Chieti ha confermato l’allontanamento dei bambini dalla loro casa, mantenendo la famiglia in una struttura protetta. Entro quattro mesi, il perito Simona Ceccoli dovrà completare una nuova perizia, rispondendo a specifici quesiti attraverso un’indagine psico-diagnostica e personologica. La decisione si inserisce in un percorso di valutazione approfondita, finalizzato a garantire il miglior interesse dei minori.

Chieti, l'ordinanza conferma l'allontanamento da casa. Quattro mesi di tempo al perito Simona Ceccoli per rispondere ai quesiti posti con una «indagine personologica e psico-diagnostica». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Famiglia nel bosco, i giudici hanno deciso: i bimbi devono restare nella casa protetta. Nuova perizia entro 4 mesi Leggi anche: Famiglia nel bosco, abitanti Palmoli in protesta: “I bimbi devono tornare a casa”, avv Femminella: “Giudici ascoltino i 3 minori” - VIDEO Leggi anche: Famiglia nel bosco, Natale in casa protetta per i bimbi? Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura; Famiglia nel bosco, la Corte d'Appello si riserva la decisione sul ricongiungimento dei bambini; Perché i bambini della “famiglia del bosco” non possono ancora rientrare a casa; I bimbi della famiglia nel bosco «restino in comunità»: polemiche sulla scelta dei giudici. Famiglia neorurale, i giudici ordinano una perizia sui genitori - Una valutazione sulle personalità di Nathan e Catherine e sulle loro competenze genitoriali è stata disposta dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ... rainews.it

Famiglia bosco, i tre bambini “non hanno mai fatto una visita da pediatra” - Sono emerse le motivazioni attraverso le quali i giudici della Corte d’Appello dell’Aquila hanno rigettato il ricorso di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham contro la sospensione della responsabi ... tpi.it

Famiglia nel bosco, i bambini non tornano a casa. I giudici: verificare lo stato psichico dei genitori - È necessario verificare lo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti: a disporlo è il Tribunale per i ... leggo.it

Famiglia del bosco, a Natale il papà potrà pranzare con figli e moglie x.com

Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i figli: attesa decisione. https://www.ilfattonisseno.it/2025/12/famiglia-nel-bosco-il-papa-potrebbe-trascorrere-il-natale-con-i-figli-attesa-decisione/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.