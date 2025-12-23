Famiglia nel bosco i giudici chiedono perizia per i genitori | Va verificato il loro stato psichico

I giudici hanno richiesto una perizia per valutare lo stato psichico dei genitori di una famiglia trovata nel bosco. Il perito avrà quattro mesi per completare l’accertamento, che sarà determinante per il futuro dei genitori e dei figli. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere come si evolverà questa delicata situazione e quali eventuali interventi saranno necessari.

Il perito avrà a disposizione quattro mesi di tempo per accertare lo stato psichico dei due adulti. Le prossime settimane saranno cruciali per comprendere in che modo cambierà la vita di questa famiglia.

