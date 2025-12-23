Famiglia nel bosco i bimbi restano in casa famiglia per Natale | Va fatta nuova perizia entro 4 mesi

A Chieti, tre bambini cresciuti nei boschi resteranno in casa famiglia durante il periodo natalizio. La decisione si basa sulla necessità di effettuare una nuova perizia entro quattro mesi, garantendo così il loro benessere e la continuità assistenziale. La situazione evidenzia l’importanza di interventi mirati e temporanei per tutelare i minori in contesti di tutela e protezione.

I tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia resteranno nella struttura protetta. Il Tribunale ha richiesto una perizia approfondita sui minori e sui genitori, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham. Il pranzo di Natale potrebbe essere invece celebrato in famiglia, seppure in casa famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Famiglia nel bosco, i giudici hanno deciso: i bimbi devono restare nella casa protetta. Nuova perizia entro 4 mesi Leggi anche: Famiglia nel bosco, Tribunale minori si riserva di decidere: per ora bimbi restano in casa famiglia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Respinto il ricorso, i bambini del bosco restano in casa famiglia; Famiglia nel bosco, rigettato il ricorso dei genitori: i bimbi restano in comunità; I tre bambini della famiglia nel bosco per ora restano in comunità; Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura. Famiglia nel bosco, i bambini restano nella casa protetta. Il tribunale dei minori: “Nuova perizia su genitori e figli” - Palmoli, l'ordinanza conferma l'allontanamento dei tre bimbi: i giudici dicono no al ritorno a casa. quotidiano.net

Famiglia nel bosco, i bimbi devono restare in casa famiglia per Natale: “Va fatta perizia approfondita” - I tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti e ora in casa famiglia resteranno nella struttura protetta. fanpage.it

Famiglia nel bosco, i bambini saranno ascoltati senza genitori: «Le criticità restano». Cosa dicono assistenti sociali e giudici - La revoca o la modifica dell’ordinanza sarà un percorso lungo, fatto di udienze, incontri, audizioni e confronti. leggo.it

Famiglia del bosco, a Natale il papà potrà pranzare con figli e moglie x.com

Famiglia nel bosco, il papà potrebbe trascorrere il Natale con i figli: attesa decisione. https://www.ilfattonisseno.it/2025/12/famiglia-nel-bosco-il-papa-potrebbe-trascorrere-il-natale-con-i-figli-attesa-decisione/ - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.