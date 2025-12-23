Famiglia nel bosco i bambini non tornano a casa I giudici | verificare lo stato psichico dei genitori

Il Tribunale per i Minorenni ha disposto verifiche sullo stato psichico dei genitori di una famiglia residente nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dopo che i bambini non sono tornati a casa. La decisione mira a valutare le condizioni dei genitori e garantire il benessere dei minori coinvolti nella vicenda. Le autorità hanno avviato approfondimenti per accertare eventuali rischi e tutelare l’incolumità dei minori.

È necessario verificare lo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti: a disporlo è il Tribunale per i Minorenni.

