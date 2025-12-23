Famiglia nel bosco bufera per la perizia psichica E gli avvocati accusano | Rappresentazione grottesca
Una famiglia residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, è al centro di una disputa giudiziaria riguardante la perizia psichica. I genitori e i loro figli sono attualmente affidati a una casa famiglia a Vasto, decisione confermata dal Tribunale per i Minori dell'Aquila e dalla Corte d’Appello civile. Gli avvocati contestano la rappresentazione giudiziaria, definendola una “grottesca” interpretazione dei fatti, mentre si prosegue nel procedimento.
Anche per il Tribunale per i Minori dell'Aquila, così come deciso dalla Corte d'Appello civile sempre del capoluogo abruzzese, i bambini della famiglia che vivevano nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, dovranno restare nella casa famiglia di Vasto, (Chieti), dove sono stati collocati lo scorso 20 novembre. Disposizione contenuta nell'ordinanza del Tribunale con cui è stata anche disposta una indagine psico-diagnostica sulla famiglia che sta facendo discutere. Per il tribunale per i Minorenni dell'Aquila infatti non sono sufficienti le 'aperture' evidenziate nel precedente pronunciamento della Corte d'Appello Civile. 🔗 Leggi su Iltempo.it
