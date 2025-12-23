Famiglia del bosco solo due ore e mezzo insieme a Natale | ‘Gravi carenze educative e relazionali’

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Natale insieme, ma solo per poche ore. Nathan Trevallion  potrà trascorrere il giorno di Natale insieme alla moglie Catherine Birmingham e ai tre figli, ma solo all’interno della casa famiglia e per un tempo limitato: dalle 10 alle 12:30. È quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila nell’ambito del procedimento che riguarda la cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti. A confermarlo è il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che all’ANSA chiarisce come, al momento, non vi siano spiragli per un rientro stabile dei bambini in famiglia. La consulenza tecnica d’ufficio è il vero spartiacque. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

famiglia del bosco solo due ore e mezzo insieme a natale 8216gravi carenze educative e relazionali8217

© Notizieaudaci.it - Famiglia del bosco, solo due ore e mezzo insieme a Natale: ‘Gravi carenze educative e relazionali’

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: “A Natale saranno tutti insieme per due ore e mezza”

Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli:”A Natale saranno tutti insieme per due ore e mezza”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Perché i bambini della “famiglia del bosco” non possono ancora rientrare a casa; Famiglia del bosco: il fattore tempo in gioco sulla potestà genitoriale; I bambini nel bosco; Respinto il ricorso, i bambini del bosco restano in casa famiglia.

famiglia bosco due oreFamiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli:”A Natale saranno tutti insieme per due ore e mezza” - L'ordinanza del Tribunale per i minorenni consente un breve ricongiungimento della cosiddetta "famiglia nel bosco", per la precisione dalle 10 ... fanpage.it

famiglia bosco due oreFamiglia nel bosco, sindaco 'a Natale tutti insieme per due ore e mezza' - "Nathan potrà stare il giorno di Natale nella casa famiglia con i tre bambini e la moglie dalle ore 10 alle 12. msn.com

famiglia bosco due oreFamiglia nel bosco, ordinanza nomina CTU/ Sindaco “In discussione genitorialità, i tempi si allungano” - La famiglia nel bosco nei primi servizi di Storie Italiane, con gli aggiornamenti sul ricongiungimento famigliare: le ultime novità ... ilsussidiario.net

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.