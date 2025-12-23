Famiglia del bosco solo due ore e mezzo insieme a Natale | ‘Gravi carenze educative e relazionali’

Natale insieme, ma solo per poche ore. Nathan Trevallion potrà trascorrere il giorno di Natale insieme alla moglie Catherine Birmingham e ai tre figli, ma solo all’interno della casa famiglia e per un tempo limitato: dalle 10 alle 12:30. È quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila nell’ambito del procedimento che riguarda la cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti. A confermarlo è il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che all’ANSA chiarisce come, al momento, non vi siano spiragli per un rientro stabile dei bambini in famiglia. La consulenza tecnica d’ufficio è il vero spartiacque. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

