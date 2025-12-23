Famiglia del bosco solo due ore e mezzo insieme a Natale | ‘Gravi carenze educative e relazionali’
Natale insieme, ma solo per poche ore. Nathan Trevallion potrà trascorrere il giorno di Natale insieme alla moglie Catherine Birmingham e ai tre figli, ma solo all’interno della casa famiglia e per un tempo limitato: dalle 10 alle 12:30. È quanto stabilito dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila nell’ambito del procedimento che riguarda la cosiddetta “famiglia del bosco” di Palmoli, in provincia di Chieti. A confermarlo è il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che all’ANSA chiarisce come, al momento, non vi siano spiragli per un rientro stabile dei bambini in famiglia. La consulenza tecnica d’ufficio è il vero spartiacque. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: “A Natale saranno tutti insieme per due ore e mezza”
Leggi anche: Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli:”A Natale saranno tutti insieme per due ore e mezza”
Perché i bambini della “famiglia del bosco” non possono ancora rientrare a casa; Famiglia del bosco: il fattore tempo in gioco sulla potestà genitoriale; I bambini nel bosco; Respinto il ricorso, i bambini del bosco restano in casa famiglia.
Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli:”A Natale saranno tutti insieme per due ore e mezza” - L'ordinanza del Tribunale per i minorenni consente un breve ricongiungimento della cosiddetta "famiglia nel bosco", per la precisione dalle 10 ... fanpage.it
Famiglia nel bosco, sindaco 'a Natale tutti insieme per due ore e mezza' - "Nathan potrà stare il giorno di Natale nella casa famiglia con i tre bambini e la moglie dalle ore 10 alle 12. msn.com
Famiglia nel bosco, ordinanza nomina CTU/ Sindaco “In discussione genitorialità, i tempi si allungano” - La famiglia nel bosco nei primi servizi di Storie Italiane, con gli aggiornamenti sul ricongiungimento famigliare: le ultime novità ... ilsussidiario.net
Famiglia nel bosco, papà Nathan «passerà il Natale con la famiglia, starà con moglie e figli 2 ore e mezza». L'annuncio del sindaco - facebook.com facebook
Famiglia nel bosco, i bimbi devono restare in casa famiglia per Natale: “Va fatta perizia approfondita” x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.