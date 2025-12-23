Famiglia del bosco giudici | ‘verificare lo stato psichico dei genitori’

La famiglia del bosco è stata sottoposta a valutazione dai giudici per verificare lo stato psichico dei genitori. Attualmente, i bambini rimangono nella casa famiglia, dove probabilmente trascorreranno anche il Natale. La situazione evidenzia l’importanza di garantire il benessere dei minori e di valutare attentamente le condizioni familiari in casi complessi come questo.

I bambini restano per il momento nella casa famiglia dove trascorreranno molto probabilmente anche il Natale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

