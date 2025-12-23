Famiglia bosco verifica stato psichico

L'autorità giudiziaria ha disposto una verifica dello stato psichico dei genitori della famiglia residente nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. Questa valutazione mira a garantire il benessere e la tutela dei minori coinvolti, assicurando che le condizioni psicologiche dei genitori siano conformi alle esigenze di cura e protezione. La procedura si svolge nel rispetto delle normative vigenti e con attenzione alla delicatezza del caso.

13.30 Per i giudici è necessario verificare lo stato psichico dei genitori della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli in provincia di Chieti. A deciderlo il Tribunale per i minorenni dell'Aquila che ha dato incarico a una "consulenza tecnica d'ufficio" (Ctu) di constatare lo stato "psichico" di Nathan e Catherine, i genitori dei bambini. Dallo scorso 20 novembre i minori sono in una struttura protetta dove c'è anche la madre che può stare con loro in alcuni momenti della giornata. Il padre ha chiesto di stare con loro a Natale.

