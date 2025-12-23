Falstaff alla Scala tra burattini burle e il kit per partecipare

Alle 11.30, il Teatro alla Scala presenta un evento dedicato ai più piccoli, con rappresentazioni di Falstaff tra burattini e burle. Un’occasione per condividere momenti di cultura e divertimento in un ambiente elegante, ideale per le famiglie. Sarà disponibile anche un kit per partecipare, rendendo l’esperienza interattiva e coinvolgente. Un appuntamento pensato per introdurre i giovani spettatori al mondo teatrale con semplicità e rispetto.

Oggi alle 11.30 il Teatro alla Scala augura buone feste ai più piccoli e alle loro famiglie con un evento speciale. In scena " Falstaff - Burattini e burle ", produzione di AsLiCo nell'ambito della sedicesima edizione di " Opera kids ", tratto da Falstaff di Giuseppe Verdi, con la regia di Nadia Milani, le maschere di Federico Meneghel, le realizzazioni pittoriche di Pernilla Bertagni e Francesca Abbiati, le scene e i costumi a opera di Cantieri del Teatro - Como, la drammaturgia musicale di Anna Pedrazzini, la drammaturgia di Beatrice Baruffini e Nadia Milani. Sul palco, Davide Canepa interpreta Sir John Falstaff e Ford, Arianna Talamona sarà Bardolfo, Pistola, Mrs.

Falstaff: burattini e burle, con Davide Canepa e Arianna Talamona - Sul palco, Davide Canepa interpreta Sir John Falstaff e Ford, Arianna Talamona è Bardolfo, Pistola, Mrs. mentelocale.it

Opera kids, benvenuti nel mondo di Falstaff - “Falstaff, burattini e burle”, il nuovo titolo di Opera Kids XVI edizione, debutterà al Sociale il 6 e il 7 dicembre Opera Education debutta col suo primo spettacolo della Stagione 2024/25 che sarà ... ciaocomo.it

Cloe Elmo studiò al Conservatorio Santa Cecilia con Edvige Ghibaudo. Nel 1932 vinse il primo premio al "Concorso internazionale di canto e musica" a Vienna. Debuttò nel 1935 a Cagliari come Santuzza. Nel 1936 debuttò alla Scala come Meg Page in Falst - facebook.com facebook

