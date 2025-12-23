In un nuovo episodio del podcast Falsissimo, Corona rivela agli abbonati che Medugno avrebbe denunciato Signorini per un presunto episodio di violenza sessuale avvenuto prima della sua partecipazione al GF Vip. La vicenda, ancora non confermata, viene discussa dall’ex gieffino, che condivide dettagli sulla segnalazione. La notizia si inserisce nel contesto delle recenti controversie legate ai protagonisti del reality, sollevando interrogativi sulla veridicità degli episodi riportati.

L'ex gieffino rompe il silenzio e racconta nel podcast Falsissimo un presunto episodio avvenuto prima del GF Vip. Il ruolo dell'ex manager, le chat, ed una denuncia per violenza sessuale. Ieri, 22 dicembre, è andata in onda l'attesa seconda puntata de Il prezzo del successo, all'interno del podcast Falsissimo di Fabrizio Corona. Accanto all'ex re dei paparazzi era presente Antonio Medugno, ex concorrente del GF Vip 6, che, secondo quanto raccontato da Corona, avrebbe denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale lo scorso giovedì. Quando Antonio Medugno approdò al reality show di Canale 5 non era un volto nuovo della televisione: lanciato da Maria De Filippi, aveva infatti partecipato a Uomini e Donne nel 2019 come corteggiatore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Movieplayer.it - Falsissimo, Corona rivela agli abbonati: "Medugno ha denunciato Signorini per violenza sessuale"

