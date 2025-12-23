Falsissimo Corona dice che Antonio Medugno denuncerà Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione

Durante la seconda puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno, che annuncia l’intenzione di denunciare Alfonso Signorini per presunte condotte di violenza sessuale e tentata estorsione. La vicenda, ancora in fase di sviluppo, ha suscitato grande attenzione e dibattito pubblico. In questo contesto, si approfondiscono i dettagli e le implicazioni delle accuse, mantenendo un approccio informativo e rispettoso.

Nel corso della seconda puntata di Falsissimo dedicata al caso che ha investito Alfonso Signorini, Fabrizio Corona intervista Antonio Medugno e anticipa che il modello denuncerà il conduttore del GF Vip per violenza sessuale e tentata estorsione.

