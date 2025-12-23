Falsissimo Antonio Medugno annuncia una denuncia a Signorini per stupro

La seconda puntata di Falsissimo con l’inchiesta di Fabrizio Corona su Alfonso Signorini è online. E nel video è presente un’intervista ad Antonio Medugno. Il quale annuncia che oggi, 23 dicembre, denuncerà Signorini per violenza sessuale e tentata estorsione. Mentre secondo quanto raccontato durante l’intervista le chat di Medugno con Signorini sono state date a Corona da Alessandro Piscopo, ex manager del concorrente del Grande Fratello. Molte parti della sezione in abbonamento del format di Corona sono finite sui social media e sono liberamente accessibili a tutti. La versione di Medugno. Nell’intervista Medugno racconta che il primo approccio con Signorini è avvenuto per un servizio sul settimanale Chi, di cui il giornalista è direttore editoriale. 🔗 Leggi su Open.online

