Fabrizio Corona un fiume in piena in Tribunale | Oltre cento testimonianze su Signorini se gli sequestrano il telefono trovano Sodoma e Gomorra
Circondato da cronisti e operatori televisivi, Fabrizio Corona è entrato a Palazzo di giustizia di Milano per l’interrogatorio, da lui richiesto, nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per revenge porn per la pubblicazione di “ immagini o video sessualmente espliciti” dopo la denuncia presentata dal giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. La querela è stata presentata dopo che nei giorni scorsi l’ex “re dei paparazzi”, attraverso il suo format ‘Falsissimò, ha accusato, in sostanza, Signorini di aver portato avanti un “sistema” di favori sessuali richiesti – questa la versione dell’ex agente fotografico – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa “casa”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche: Fabrizio Corona fuori dal Tribunale su Signorini: "Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra"
Leggi anche: «Ho fatto nomi e cognomi», Fabrizio Corona e l’interrogatorio sul sistema Signorini: «Se gli prendono il telefono, trovano Sodoma e Gomorra»
Fabrizio Corona, Netflix annuncia l'uscita della docuserie 'Io sono notizia': «Lavoro, soldi, sesso e alcol. Mi divertivo ed ero maledetto».
Fabrizio Corona in Tribunale: “Oltre cento testimonianze su Signorini, se gli sequestrano il telefono trovano Sodoma e Gomorra” - Interrogato a Milano, è accusato di revenge porn per la pubblicazione di "immagini o video sessualmente espliciti" a Falsissimo. ilgiorno.it
Fabrizio Corona arriva al Palazzo di Giustizia per l'interrogatorio sul caso Signorini. Indagato per revenge porn dopo le accuse mosse su Falsissimo - facebook.com facebook
Svolta drammatica nel ventesimo episodio di “Falsissimo", dove #FabrizioCorona porta avanti l’inchiesta sul mondo dello spettacolo italiano e in cui la narrazione del caso che coinvolge #AlfonsoSignorini si sposta dal piano del gossip a quello giudiziario. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.