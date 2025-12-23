Circondato da cronisti e operatori televisivi, Fabrizio Corona è entrato a Palazzo di giustizia di Milano per l’interrogatorio, da lui richiesto, nell’ambito dell’inchiesta che lo vede indagato per revenge porn per la pubblicazione di “ immagini o video sessualmente espliciti” dopo la denuncia presentata dal giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. La querela è stata presentata dopo che nei giorni scorsi l’ex “re dei paparazzi”, attraverso il suo format ‘Falsissimò, ha accusato, in sostanza, Signorini di aver portato avanti un “sistema” di favori sessuali richiesti – questa la versione dell’ex agente fotografico – ad alcuni partecipanti del Grande Fratello o a chi aspirava ad entrare nella ormai famosa “casa”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Fabrizio Corona un fiume in piena in Tribunale: “Oltre cento testimonianze su Signorini, se gli sequestrano il telefono trovano Sodoma e Gomorra”

Leggi anche: Fabrizio Corona fuori dal Tribunale su Signorini: "Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra"

Leggi anche: «Ho fatto nomi e cognomi», Fabrizio Corona e l’interrogatorio sul sistema Signorini: «Se gli prendono il telefono, trovano Sodoma e Gomorra»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Fabrizio Corona, Netflix annuncia l'uscita della docuserie 'Io sono notizia': «Lavoro, soldi, sesso e alcol. Mi divertivo ed ero maledetto».

Fabrizio Corona in Tribunale: “Oltre cento testimonianze su Signorini, se gli sequestrano il telefono trovano Sodoma e Gomorra” - Interrogato a Milano, è accusato di revenge porn per la pubblicazione di "immagini o video sessualmente espliciti" a Falsissimo. ilgiorno.it