Fabrizio Corona si scusa con Pretelli ma attacca | Lui e la Salemi conniventi con chi li sta sfruttando

Nella seconda puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona si scusa con Pierpaolo Pretelli, riconoscendo un errore riguardo a un presunto video. Tuttavia, critica la coppia formata con Giulia Salemi, accusandoli di connivenza con chi li sfrutta. Corona menziona anche Alfonso Signorini, creando un quadro di tensioni e accuse che coinvolgono diversi protagonisti del panorama televisivo.

Nella seconda puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona ammette l'errore sul presunto video di Pierpaolo Pretelli, parla della coppia con Giulia Salemi e chiama in causa Alfonso Signorini. Ieri 22 dicembre su Youtube Fabrizio Corona ha condiviso la seconda puntata di Falsissimo - Il prezzo del successo, Fabrizio Corona ha fatto retromarcia ammettendo di aver diffuso informazioni false su Pierpaolo Pretelli. L'ex re dei paparazzi ha chiesto scusa al pubblico per il video hot che aveva promesso sul concorrente del Grande Fratello Vip 5. Le scuse di Fabrizio Corona su Pierpaolo Pretelli "Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

