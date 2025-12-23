Fabrizio Corona racconta l' interrogatorio sul caso Signorini | Nel cellulare Sodoma e Gomorra materiale allucinante
“Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante. Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra”. Sono queste le prime parole. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Fabrizio Corona in procura per il caso Signorini: “Ho fatto i nomi, sul suo cellulare c’è Sodoma e Gomorra”
Leggi anche: «Ho fatto nomi e cognomi», Fabrizio Corona e l’interrogatorio sul sistema Signorini: «Se gli prendono il telefono, trovano Sodoma e Gomorra»
Fabrizio Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini: «Parlerò a ruota». E' indagato per revenge porn.
Fabrizio Corona fuori dal Tribunale su Signorini: "Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra" - Dalla denuncia per revenge porn alle presunte accuse sui casting del Grande Fratello: l'ex paparazzo racconta che l'interrogatorio si sarebbe concentrato sul conduttore di Canale 5. movieplayer.it
“Se prendono il cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra. Nel giro di cinque giorni gli bussano a casa”: Corona scatenato dopo l’interrogatorio in tribunale - L'ex re dei paparazzi parla dopo l'interrogatorio: "Se dopo la querela non vanno a fargli la perquisizione io mi lego qua davanti al Tribunale" ... ilfattoquotidiano.it
Caso Signorini, Fabrizio Corona racconta l'interrogatorio: "Nel cellulare Sodoma e Gomorra, materiale allucinante” - L'ex agente di paparazzi spiega ai cronisti cosa ha raccontato ai magistrati del Tribunale di Milano “Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 ... today.it
Fabrizio Corona arriva al Palazzo di Giustizia per l'interrogatorio sul caso Signorini. Indagato per revenge porn dopo le accuse mosse su Falsissimo - facebook.com facebook
Svolta drammatica nel ventesimo episodio di “Falsissimo", dove #FabrizioCorona porta avanti l’inchiesta sul mondo dello spettacolo italiano e in cui la narrazione del caso che coinvolge #AlfonsoSignorini si sposta dal piano del gossip a quello giudiziario. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.