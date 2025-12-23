Fabrizio Corona oggi l’interrogatorio Vi racconteremo una storia ancora più vergognosa

Oggi Fabrizio Corona è stato chiamato a rispondere alle domande degli inquirenti in merito all’indagine per revenge porn. L’interrogatorio rappresenta l’ultimo passaggio di una complessa vicenda giudiziaria che si protrae da tempo, suscitando attenzione e discussioni. Con questa audizione, si conclude un capitolo importante di una storia che ha coinvolto l’ex protagonista del mondo dello spettacolo e della cronaca nera italiana.

Milano, 23 dicembre 2025 – Fabrizio Corona, indagato per revenge porn, ha chiesto di essere interrogato, e oggi comparirà davanti agli inquirenti nell’ultimo capitolo della lunga serie di guai giudiziari che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Promette, intanto, nuove rivelazioni su quello che, a suo dire, sarebbe il ‘sistema Signorini’. Le perquisizioni a suo carico hanno portato all’acquisizione di materiale, ora al vaglio, rinvenuto nei dispositivi informatici sequestrati: immagini già trasmesse dall’ex re dei paparazzi nella puntata del suo format Falsissimo, ma anche altre foto e video non ancora resi pubblici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fabrizio Corona, oggi l’interrogatorio. “Vi racconteremo una storia ancora più vergognosa” Leggi anche: Fabrizio Corona indagato per revenge porn: domani l’interrogatorio dopo la denuncia di Signorini Leggi anche: Ancora grossi guai per Fabrizio Corona: la polizia irrompe nella sua casa La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Fabrizio Corona indagato per revenge porn | domani l’interrogatorio dopo la denuncia di Signorini. Revenge Porn, Fabrizio Corona sentito in Procura - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Revenge Porn, Fabrizio Corona sentito in Procura" pubblicato il 23 Dicembre 2025 a firma di Fq ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona è indagato per revenge porn. L’accusa è di aver diffuso materiale a contenuto sessualmente esplicito relativo a presunti rapporti intrattenuti dal giornalista e conduttore Alfonso Signorini con aspiranti ed ex partecipanti al “Grande Fratello” con - facebook.com facebook

Fabrizio Corona provoca Alfonso Signorini: “Dopo la puntata chi sarà il vero indagato” x.com

