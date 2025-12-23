Dopo l’apertura dell’inchiesta da parte della procura di Milano che lo vede indagato per revenge porn in merito alla vicenda che vede protagonista Alfonso Signorini, Fabrizio Corona, così come aveva richiesto, è stato ascoltato dai giudici che si occupano dell’indagine. “Se mi fate fare l’interrogatorio . tanto sapete che parlo a ruota . parlerò anche dell’interrogatorio. Faccio conferenza stampa” ha dichiarato l’ex paparazzo fuori dal Palazzo di Giustizia. L’incontro è durato circa un’ora, al termine del quale Corona ha rivelato di aver “fatto i nomi”. “Per tre minuti ho parlato di revenge porn e per più di un’ora di Alfonso Signorini” ha aggiunto l’ex paparazzo che si è lanciato poi in una previsione: “Secondo me nel giro di cinque giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Fabrizio Corona in procura per il caso Signorini: “Ho fatto i nomi, sul suo cellulare c’è Sodoma e Gomorra”

Leggi anche: «Ho fatto nomi e cognomi», Fabrizio Corona e l’interrogatorio sul sistema Signorini: «Se gli prendono il telefono, trovano Sodoma e Gomorra»

Leggi anche: Corona interrogato dai PM milanesi per un’ora: “Signorini? Nel suo cellulare troveranno Sodoma e Gomorra”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; La Procura di Milano interviene sul caso Signorini: dopo la denuncia sequestrati i materiali di Fabrizio Corona per revenge porn. Tutti i retroscena; Caso Signorini, si muove la Procura. Fabrizio Corona: 14 agenti a casa mia all'alba, tutto sequestrato. Ma rilancia: Domani nuova puntata; Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo il caso Signorini: Il potere non ci ferma.

Fabrizio Corona in procura per il caso Signorini: “Ho fatto i nomi, sul suo cellulare c’è Sodoma e Gomorra” - L'ex paparazzo è stato ascoltato dai giudici dopo l'apertura dell'inchiesta che lo vede indagato per revenge porn ... tpi.it