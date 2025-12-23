Fabrizio Corona in procura a Milano i pm lo ascoltano dopo la denuncia di Signorini

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabrizio Corona si trova presso la procura di Milano per essere ascoltato dai magistrati Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. L’interrogatorio avviene nell’ambito di un’inchiesta per revenge porn, avviata a seguito della denuncia presentata dal giornalista Alfonso Signorini. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario ancora in evoluzione, con i dettagli dell’indagine che saranno chiariti nel corso delle attività investigative.

Fabrizio Corona  è in procura a Milano per essere ascoltato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis, nell’ambito dell’inchiesta per revenge porn aperta dopo l’esposto del giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. L’ex re dei paparazzi è stato denunciato dopo la pubblicazione di foto intime e chat private del direttore del settimanale Chi, nel corso della puntata del format Falsissimo. A ‘Falsissimo’ rivelate le chat del giornalista con aspiranti gieffini. Durante l’ultima puntata del suo programma in onda su You Tube, ‘Falsissimo’ Corona ha letto conversazioni da chat e mostrato foto da messaggi tra il conduttore del ‘Grande Fratello’ e aspiranti concorrenti del reality show, parlando di favori sessuali chiesti da Signorini in cambio della partecipazione al programma di Canale 5 di alcuni ragazzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

fabrizio corona in procura a milano i pm lo ascoltano dopo la denuncia di signorini

© Lapresse.it - Fabrizio Corona in procura a Milano, i pm lo ascoltano dopo la denuncia di Signorini

Leggi anche: Fabrizio Corona interrogato dopo la denuncia di Signorini: è atteso domani in Procura a Milano

Leggi anche: Fabrizio Corona, Signorini lo denuncia per revenge porn e la Procura gli sequestra il materiale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; La Procura di Milano interviene sul caso Signorini: dopo la denuncia sequestrati i materiali di Fabrizio Corona per revenge porn. Tutti i retroscena; Abbiamo dovuto rigirare la puntata di Falsissimo perché il materiale ci è stato sequestrato dalla Procura. A casa mia 14 agenti alle sei di mattina: così Fabrizio Corona; Fabrizio Corona indagato per «revenge porn» su denuncia di Alfonso Signorini: martedì l'interrogatorio a Milano.

fabrizio corona procura milanoFabrizio Corona in procura a Milano, i pm lo ascoltano dopo la denuncia di Signorini - Fabrizio Corona è in procura a Milano per essere ascoltato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis, ... lapresse.it

fabrizio corona procura milanoMilano, Corona in Procura dopo la denuncia di Signorini: “Lo sapete, parlerò a ruota libera” - Indagine per revenge porn, la querela di Alfonso Signorini nei confronti di Corona, che ha chiesto di essere sentito dai pm ... affaritaliani.it

fabrizio corona procura milanoFabrizio Corona all’arrivo in tribunale a Milano - Fabrizio Corona all'arrivo in procura a Milano per essere interrogato rispetto all'accusa di revenge porn dopo la querela del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. ilgiornale.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.