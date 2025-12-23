Fabrizio Corona in procura a Milano i pm lo ascoltano dopo la denuncia di Signorini
Fabrizio Corona si trova presso la procura di Milano per essere ascoltato dai magistrati Letizia Mannella e Alessandro Gobbis. L’interrogatorio avviene nell’ambito di un’inchiesta per revenge porn, avviata a seguito della denuncia presentata dal giornalista Alfonso Signorini. La vicenda si inserisce in un quadro giudiziario ancora in evoluzione, con i dettagli dell’indagine che saranno chiariti nel corso delle attività investigative.
Fabrizio Corona è in procura a Milano per essere ascoltato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella e dal sostituto procuratore Alessandro Gobbis, nell'ambito dell'inchiesta per revenge porn aperta dopo l'esposto del giornalista e conduttore televisivo Alfonso Signorini. L'ex re dei paparazzi è stato denunciato dopo la pubblicazione di foto intime e chat private del direttore del settimanale Chi, nel corso della puntata del format Falsissimo. A 'Falsissimo' rivelate le chat del giornalista con aspiranti gieffini. Durante l'ultima puntata del suo programma in onda su You Tube, 'Falsissimo' Corona ha letto conversazioni da chat e mostrato foto da messaggi tra il conduttore del 'Grande Fratello' e aspiranti concorrenti del reality show, parlando di favori sessuali chiesti da Signorini in cambio della partecipazione al programma di Canale 5 di alcuni ragazzi.
