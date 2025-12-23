Dalla denuncia per revenge porn alle presunte accuse sui casting del Grande Fratello: l'ex paparazzo racconta che l'interrogatorio si sarebbe concentrato sul conduttore di Canale 5. Fabrizio Corona è stato ascoltato oggi dalla Procura di Milano in qualità di indagato nell'ambito di un'inchiesta per revenge porn. L'ex re dei paparazzi è stato denunciato da Alfonso Signorini dopo la messa in onda della puntata del format Falsissimo, dedicata a Il prezzo del successo, in cui si parlava dei presunti metodi di selezione dei casting del Grande Fratello. Secondo quanto sostenuto nel podcast, il conduttore di Canale 5 avrebbe promesso l'ingresso nella Casa più spiata d'Italia in cambio di favori sessuali. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Fabrizio Corona fuori dal Tribunale su Signorini: "Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra"

Leggi anche: «Ho fatto nomi e cognomi», Fabrizio Corona e l’interrogatorio sul sistema Signorini: «Se gli prendono il telefono, trovano Sodoma e Gomorra»

Leggi anche: Corona esce dal Tribunale e attacca: “Nel cellulare di Signorini trovano Sodoma e Gomorra”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Fabrizio Corona provoca Alfonso Signorini: Dopo la puntata chi sarà il vero indagato?; Fabrizio Corona indagato per revenge porn dopo la denuncia di Alfonso Signorini vuole farsi interrogare; Scandalo Grande Fratello: Alfonso Signorini, i messaggi piccanti ai vip, Fabrizio Corona: cosa sta emergendo; «Mai sceso a compromessi per quello che ho fatto». Lo scandalo Signorini e cosa c’entra l’Uomo Gatto.

Fabrizio Corona fuori dal Tribunale su Signorini: "Se gli prendono il cellulare, trovano Sodoma e Gomorra" - Dalla denuncia per revenge porn alle presunte accuse sui casting del Grande Fratello: l'ex paparazzo racconta che l'interrogatorio si sarebbe concentrato sul conduttore di Canale 5. movieplayer.it