Fabrizio Corona | Dopo l’interrogatorio su Signorini parlerò a ruota

Oggi Fabrizio Corona si presenta in procura per un interrogatorio riguardante la denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn. Dopo l'incontro, Corona ha annunciato che rilascerà ulteriori dichiarazioni pubbliche. La vicenda coinvolge questioni legali e personali, attirando l'attenzione dei media e del pubblico. L'evento rappresenta un importante momento di confronto tra le parti coinvolte, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

Fabrizio Corona davanti ai pm dopo la denuncia di Signorini - Sarà interrogato domani mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per "revenge porn" sulla base della denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. ansa.it

Fabrizio Corona indagato per “diffusione di materiale sessualmente esplicito” dopo la querela di Signorini - L'ex re dei paparazzi nei guai per i contenuti diffusi durante il suo programma Falsissimo su presunti comportamenti del conduttore ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio #Corona è curioso di sapere cosa accadrà dopo l'uscita dell’ultima puntata di #Falsissimo, ma ha dichiarato di non essere interessato a ciò che diranno Mediaset o la Rai. "Non me ne frega un c***o, ha dichiarato. Anche i quotidiani possono non pubb - facebook.com facebook

Svolta drammatica nel ventesimo episodio di “Falsissimo", dove #FabrizioCorona porta avanti l’inchiesta sul mondo dello spettacolo italiano e in cui la narrazione del caso che coinvolge #AlfonsoSignorini si sposta dal piano del gossip a quello giudiziario. x.com

