Fabrizio Corona davanti ai pm | Ho più di 100 segnalazioni del Sistema Signorini

AGI - Con circa un'ora di ritardo Fabrizio Corona si è presentato in procura a Milano per l'interrogatorio, da lui stesso richiesto, nell'ambito dell'indagine a suo carico per revenge porn nata da una denuncia di Alfonso Signorini. L'ex agente fotografico, assistito dall'avvocata Cristina Morrone, risponderà alle domande dei pm Letizia Mannella e Alessandro Gobbis e della Squadra mobile della polizia sulla diffusione nella trasmissione "Falsissimo" di una foto intima del direttore editoriale di Chi nel corso della puntata dedicata al presunto "sistema Signorini" relativo a favori sessuali in cambio dell'accesso al Grande Fratello.

Caso Signorini, Corona interrogato dai pm: «Cento testimonianze contro il conduttore» - Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni che sono state messe anche a verbale. editorialedomani.it

Fabrizio Corona davanti ai pm dopo la denuncia di Signorini - Sarà interrogato domani mattina in Procura a Milano Fabrizio Corona, indagato per "revenge porn" sulla base della denuncia del giornalista e conduttore tv Alfonso Signorini. ansa.it

#FabrizioCorona racconta che una volta che sono circolate le voci che stava preparando delle puntate di Falsissimo su #AlfonsoSignorini, un giornalista di #Chi lo avrebbe contattato per offrirgli un posato di Natale sulla rivista. Questo per Corona è stato un m - facebook.com facebook

Svolta drammatica nel ventesimo episodio di “Falsissimo", dove #FabrizioCorona porta avanti l’inchiesta sul mondo dello spettacolo italiano e in cui la narrazione del caso che coinvolge #AlfonsoSignorini si sposta dal piano del gossip a quello giudiziario. x.com

