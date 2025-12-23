Fabrizio Corona | Contro Signorini 100 testimonianze e pronte due denunce

“Sono stato più di un’ora a parlare dei reati commessi Alfonso Signorini, secondo me nel giro di 5 giorni gli busseranno a casa e quando gli faranno la perquisizione gli troveranno materiale allucinante. Se prendono il cellulare a Signorini trovano Sodoma e Gomorra”. Così Fabrizio Corona dopo essere stato ascoltato per oltre un’ora dai pm di Milano nell’ambito della denuncia di Alfonso Signorini per revenge porn. “Ho fatto i nomi oggi. Ho la mail aperta e abbiamo un sacco di segnalazioni” che sono state messe “anche a verbale. Per tre minuti ho parlato del revenge porn e un’ora di Alfonso Signorini, di tutti i giri di Signorini e di tutte le sue amicizie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lapresse.it

Le accuse di Fabrizio Corona e la risposta di Alfonso Signorini: «Ho già messo tutto in mano ai miei legali»; Non parlo di questo. Ho già messo tutto in mano ai miei legali: così Alfonso Signorini sulle accuse di Fabrizio Corona; Fabrizio Corona sulla nuova puntata dedicata ad Alfonso Signorini: La Procura di Milano ha sequestrato tutto; Fabrizio Corona, le accuse sul «sistema Signorini» al Gf e il modello Antonio Medugno diventato il «caso zero». Il giornalista: «Tutto in mano ai miei legali».

