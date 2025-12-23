Fabio Fognini torna a giocare dopo Ballando con le Stelle spunta Giada Lini | show totale in campo

Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, Fabio Fognini torna in campo al Memorial Baldi. Tra un doppio e un’esibizione di ballo con Giada Lini, il pubblico ha potuto apprezzare nuovamente le capacità del tennista. Un momento di spettacolo e sport che ha impreziosito l’evento, confermando l’attenzione verso le sue attività sportive e artistiche.

Fabio Fognini show al Memorial Baldi: tra doppio-esibizione, ballo con Giada Lini e applausi del pubblico dopo Ballando con le Stelle. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Ballando con le Stelle 2025, terza puntata: Fabio Fognini e Giada Lini danno il via alle danze

Leggi anche: Ballando, Giada Lini ‘provoca’ Fognini: “Andavo meglio con Alan Friedman…”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Pennetta: Fognini ha abbattuto il muro nel tennis maschile, non Sinner; Fabio Fognini chi è (e dove vive) l'ex tennista in finale a Ballando con le Stelle: età, carriera, moglie e percorso nel programma; A sorpresa ma non troppo ecco chi ha vinto Ballando con le stelle 2025. Le pagelle della finale; Ballando con le stelle, stasera la finale: sei coppie in gara per l’ultima sfida. Ecco i favoriti (e cosa aspettarsi).

L'emozionante conversazione tra Fabio Fognini e Adriano Panatta - nei camerini del noto programma "Ballando con le stelle" in onda su Rai 1 e hanno dato ... msn.com