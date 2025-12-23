Fabio Ciarla nuovo direttore del Corriere Vinicolo
A partire da gennaio Fabio Ciarla assumerà l’incarico di direttore del Corriere Vinicolo, rivista ufficiale dell’ Unione Italiana Vini, ovvero l’associazione di rappresentanza più importante delle imprese italiane del settore. Succede a Giulio Somma, che ha guidato la testata per sette anni. Giornalista professionista dal 2008, Ciarla proviene da una famiglia storicamente legata al mondo del vino e ha già ricoperto il ruolo di caporedattore del Corriere Vinicolo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
