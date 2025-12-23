Fabio Anobile di nuovo a processo per truffa ma il campione paralimpico non si trova da oltre un anno
Fabio Anobile, noto campione paralimpico, è tornato sotto accusa per truffa, dopo la condanna di aprile. Tuttavia, dall'inizio del 2024, non si hanno sue notizie e si cerca di rintracciarlo. La sua scomparsa rende più complessa la gestione della vicenda giudiziaria in corso.
Fabio Anobile è finito di nuovo accusato di truffa dopo la condanna dello scorso aprile, ma non si trova più da gennaio 2024. Il processo, però, si è interrotto con una sentenza a "non doversi procedere" e riprenderà una volta rintracciato il 32enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
