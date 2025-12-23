Fabio Anobile di nuovo a processo per truffa ma il campione paralimpico non si trova da oltre un anno

Fabio Anobile, noto campione paralimpico, è tornato sotto accusa per truffa, dopo la condanna di aprile. Tuttavia, dall'inizio del 2024, non si hanno sue notizie e si cerca di rintracciarlo. La sua scomparsa rende più complessa la gestione della vicenda giudiziaria in corso.

L’ex campione paralimpico è sparito. Salta l’ennesimo processo per truffa - Cantù Sentenza di «non doversi procedere» per Fabio Anobile, ma solo perché è irreperibile. laprovinciadicomo.it

Sentenza di «non doversi procedere» per Fabio Anobile, ma solo perché è irreperibile. Di lui nessuna traccia in via Baracca da 2024. Accusato di raggiri su orologi Rolex da ottomila euro x.com

