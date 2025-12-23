Ex Milan Gattuso | Lippi? Da quando sono CT faccio copia e incolla di ciò che ha fatto lui

Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha commentato il ruolo di Marcello Lippi nel suo percorso professionale. Durante un’intervista a Vivo Azzurro TV, Gattuso ha sottolineato come, da quando ricopre il ruolo di commissario tecnico, si ispiri spesso alle strategie e alle decisioni di Lippi, adottando un approccio che richiama le sue metodologie. Un riconoscimento importante per uno dei più stimati allenatori italiani.

Gattuso: "Ringrazio Lippo: ho fatto copia-incolla da lui da quando sono CT" - Gennaro Ivan Gattuso, CT della Nazionale Italiana ed ex calciatore e tecnico rossonero, è stato intervistato da Vivo Azzurro TV in occasione della conclusione dell'anno 2025 e ... milannews.it