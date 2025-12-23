Ex Ilva Natale di preoccupazione Uliano Fim Cisl | Attendiamo ancora l' incontro a Roma

L’ex Ilva di Genova vive un Natale di incertezza, con le recenti proteste che hanno evitato temporaneamente la chiusura della zincatura. Tuttavia, restano ancora molte questioni aperte riguardo al rilancio del settore, e l’attesa di un incontro a Roma continua a preoccupare lavoratori e sindacati. La situazione richiede risposte chiare per garantire stabilità e sviluppo in un’area strategica per l’economia locale.

Un Natale di grande preoccupazione per la situazione dell'ex Ilva a Genova: le lotte delle scorse settimane hanno impedito la chiusura della zincatura, ma mancano ancora risposte per il rilancio del settore strategico."Siamo ancora nelle condizioni in cui le difficoltà ci sono tutte - dice.

Indotto ex Ilva, licenziamenti alla Pitrelli e alla Semat: a rischio in 271 - Natale carico di preoccupazioni per 271 lavoratori dell’indotto dell’ex Ilva di Taranto. quotidianodipuglia.it

