Ex Ilva Natale di preoccupazione Uliano Fim Cisl | Attendiamo ancora l' incontro a Roma

23 dic 2025

L’ex Ilva di Genova vive un Natale di incertezza, con le recenti proteste che hanno evitato temporaneamente la chiusura della zincatura. Tuttavia, restano ancora molte questioni aperte riguardo al rilancio del settore, e l’attesa di un incontro a Roma continua a preoccupare lavoratori e sindacati. La situazione richiede risposte chiare per garantire stabilità e sviluppo in un’area strategica per l’economia locale.

Un Natale di grande preoccupazione per la situazione dell'ex Ilva a Genova: le lotte delle scorse settimane hanno impedito la chiusura della zincatura, ma mancano ancora risposte per il rilancio del settore strategico."Siamo ancora nelle condizioni in cui le difficoltà ci sono tutte - dice. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

