Ex funzionaria dell’amministrazione Biden rivela | la NATO ha spinto la Russia allo scontro

Un’ex funzionaria di alto livello dell’amministrazione Biden ha recentemente dichiarato che la NATO avrebbe contribuito a spingere la Russia verso lo scontro. Le sue affermazioni sono emerse grazie a un episodio insolito, in cui due autori russi l’hanno convinta a parlare, interpretando uno scherzo. Questa rivelazione apre un nuovo capitolo nelle analisi sulle dinamiche internazionali e sui fattori che hanno influenzato il conflitto.

Sono uscite le ammissioni spontanee di una ex funzionaria di alto grado dell'amministrazione Biden convinta a parlare grazie a uno scherzo di due autori russi. Involontarie o meno, tali rivelazioni gettano una luce fosca sugli accadimenti del 2022, quando ancora era possibile trovare un accordo ed evitare lo scontro armato. Ne riferisce l a rivista americana Responsible Statecraft. Ma l'insistenza euroatlantica spinse Kiev a cercare la vittoria contro una Russia convinta di dover combattere perché le sue richieste venivano sistematicamente ignorate o rigettate dai vertici occidentali.

