Ex Celestini ufficiale l’acquisto e si guarda anche alla Gamec

Ex Celestini, ufficializzato l’acquisto, si guarda anche alla Gamec. Il Politecnico delle Arti ha firmato il trasferimento del complesso che ospiterà il Conservatorio, mentre Berta ha dichiarato la disponibilità a valutare altri spazi per l’Accademia. L’operazione rappresenta un passo importante per il rilancio culturale e artistico della zona, con attenzione alle esigenze delle istituzioni e alla riqualificazione degli spazi.

POLITECNICO DELLE ARTI. Firmato il passaggio del complesso che ospiterà il Conservatorio. Berta: «Pronti a valutare altri spazi per l’Accademia». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

