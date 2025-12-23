Ex Celestini ufficiale l’acquisto e si guarda anche alla Gamec

Ex Celestini, ufficializzato l’acquisto, si guarda anche alla Gamec. Il Politecnico delle Arti ha firmato il trasferimento del complesso che ospiterà il Conservatorio, mentre Berta ha dichiarato la disponibilità a valutare altri spazi per l’Accademia. L’operazione rappresenta un passo importante per il rilancio culturale e artistico della zona, con attenzione alle esigenze delle istituzioni e alla riqualificazione degli spazi.

Convento ex Celestini a Bergamo, c’è il via libera all’acquisto del Politecnico delle Arti - L’operazione per l’acquisto degli ex Celestini si è sbloccata e il convento (ora delle suore Sacramentine) potrebbe cambiare proprietà entro l’anno, per diventare, dopo gli opportuni lavori, la nuova ... ecodibergamo.it

Ex convento dei Celestini, Berta: “Via libera all’acquisto, entro fine anno l’atto definitivo” - L’originario lascito prevedeva che fosse destinato ad attività formative e socioeducative, e con questo progetto tali volontà vengono ... bergamonews.it

