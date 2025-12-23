Eventi annullati per il femminicidio a Cava la pasticceria di Anna | Grazie al sindaco ma il Natale deve continuare

“Ringraziamo il sindaco Vincenzo Servalli e la comunità Cavese per tutto quello che hanno fatto per noi, però riteniamo opportuno che il Natale continui a Cava de Tirreni”, lo ha scritto in un post la pasticceria Tirrena, dopo che il primo cittadino della città metelliana ieri, in segno di lutto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Cava de’ Tirreni: la madre di Anna Tagliaferri operata d’urgenza dopo il femminicidio Leggi anche: Femminicidio a Cava de’ Tirreni, Anna Tagliaferri assassinata in casa: ferita la madre, poi il suicidio del partner La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Anna Tagliaferri accoltellata e uccisa dal compagno, chi era Diego Di Domenico: l'incontro sui banchi di scuola, il trauma del padre e...; Anna Tagliaferri uccisa dal compagno, chi era Diego Di Domenico: l'incontro sui banchi di scuola e il trauma del padre. Anna Tagliaferri uccisa dal fidanzato: a Cava eventi di Natale sospesi, dolore e condanna - Sarà un Natale triste a Cava de’ Tirreni per la tragica scomparsa di Anna Tagliaferri. ilmattino.it

Femminicidio a Cava dei Tirreni: uccide la compagna e poi si toglie la vita - Si conoscevano sin da quando erano bambini, tutti a Cava dei Tirreni sapevano che stessero insieme e li consideravano una coppia ideale, eppure ieri in questo stabile del comune del salernitano si e' ... tg.la7.it

Femminicidio a Cava de’ Tirreni: Anna Tagliaferri uccisa dal compagno Diego Di Domenico. L’ultimo post da Nerano - Si chiamava Anna Tagliaferri, aveva 40 anni ed era una donna conosciuta e stimata a Cava de’ Tirreni. ilvescovado.it

Comunichiamo che il brindisi per gli auguri natalizi, previsto per domani 23 dicembre, è stato annullato. Nel rispetto del grave lutto che ha colpito la Città di Cava de’ Tirreni, ci uniamo al dolore della famiglia della vittima del terribile femminicidio e condanniam - facebook.com facebook

