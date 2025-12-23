I carabinieri della stazione di Agna hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne nordafricano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di evasione. L’episodio si è verificato ieri mattina 22 dicembre nel centro di Agna, quando i militari, durante un servizio di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Evade dai domiciliari, incastrato alla fermata dell'autobus.

