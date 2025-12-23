Evade dai domiciliari e viene ritrovato privo di sensi | 50enne vittima di un incidente

Un uomo di 50 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è evaso e si è poi trovato coinvolto in un incidente a Porto Empedocle, in contrada Vincenzella. Riconosciuto privo di sensi e ferito, le circostanze dell’accaduto restano ancora da chiarire. La vicenda solleva interrogativi sulla dinamica e sulle eventuali cause dell’incidente, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per ricostruire l’accaduto.

Evade dai domiciliari e da Favara raggiunge Porto Empedocle. In contrada Vincenzella, l'incidente: non è chiaro come, né perché, ma è caduto ed è rimasto ferito. È stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Protagonista, suo malgrado, di quello che. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

