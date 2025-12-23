Nella partita di Eurolega del 23 dicembre 2025, Olimpia Milano ha affrontato Dubai in trasferta, concludendo la sfida con un punteggio di 99-92 a favore dell’Emirato. Nonostante l’impegno, i milanesi non sono riusciti a mantenere il ritmo contro gli avversari, che hanno saputo approfittare delle proprie occasioni. La sfida ha evidenziato le difficoltà di un lungo viaggio e le sfide di un torneo di alto livello.

Milano, 23 dicmebre 2025 – I 6.000 km di trasferta non rimarranno nella storia per il risultato per l’Olimpia Milano. A Dubai, infatti, i milanesi escono battuti per 99-92 mostrando la barra della “stamina” proprio scarica. I biancorossi prendono 20 punti già nei primi 5’, vanno a -15, reagiscono con coraggio, arrivano più volte ad un passo, ma non riescono mai a mettere la faccia avanti lungo i 40’. Coach Poeta trova una squadra che prova ad aiutarsi sempre, con 5 uomini in doppia cifra e 3 a quota 9, ma 92 punti non bastano ad espugnare il campo di una Dubai sempre in controllo. Il miglior realizzatore è Josh Nebo che mette insieme 15 punti con 56 da 2, M arko Guduric gioca una partita corposa da 11 punti, 7 rimbalzi e 7 assist e dimostra che non sia un caso che l’unico che ha riposato (un paio di settimana a inizio dicembre) sia l’unico in risalita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eurolega, Milano non regge il ritmo di Dubai: l’Emirato si impone 99-92

