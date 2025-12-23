Eurolega Milano ci prova ma finisce la benzina | Dubai vince 99-92
L’Eurolega 2025 si conclude con una sconfitta per l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha ceduto 99-92 in trasferta contro Dubai. La squadra italiana, reduce da un intenso periodo di impegni, ha mostrato segni di stanchezza nel finale, non riuscendo a mantenere il ritmo. Una partita difficile che chiude un anno complesso per i biancorossi, evidenziando le sfide di una stagione caratterizzata da molte gare ravvicinate.
Dubai (Emirati Arabi), 23 dicembre 2025 – Finisce con un ko il 2025 di Eurolega dell’EA7 Emporio Armani Milano: l ’Olimpia, apparsa a corto di energie dopo un periodo ricco di impegni, è infatti stata sconfitta 99-92 in casa di Dubai al termine di una gara passata interamente ad inseguire. Gli emiratini, sulle ali di uno scatenato Mfiondu Kabengele (17 punti e 8 rimbalzi) e di Dwayne Bacon (25 punti, di cui 20 segnati nel solo primo tempo) sono partiti con la quinta innestata toccando anche il +15 nel corso del primo quarto. Milano non si è comunque data per vinta e si è rimessa in carreggiata nella seconda frazione, rientrando negli spogliatoi sul -7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: LIVE Dubai-Olimpia Milano 99-92, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per la squadra di Poeta
Leggi anche: LIVE Olimpia Milano-Valencia 87-92, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: l’EA7 ci crede a 5? dalla fine
LIVE Olimpia Milano-Real Madrid 89-82, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: secondo successo consecutivo in Europa, Guduric e Brooks decisivi; LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 72-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: EA7 battuta dai turchi ispirati in difesa; Olimpia Milano non si ferma: super Guduric piega il Real Madrid - Poeta: “Super contento, troviamo sempre protagonisti nuovi”; LIVE Olimpia Milano-Fenerbahce 40-49 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | l’EA7 prova a rientrare in partita.
Eurolega, Milano ci prova ma finisce la benzina: Dubai vince 99-92 - I biancorossi cadono sotto i colpi di Kabengele, Bacon e Wright dopo una gara passata interamente a rincorrere la compagine emiratina ... msn.com
Milano cade a Dubai: Bacon e Wright sono imprendibili, l’Olimpia si arrende nel 4° quarto - Dubai inizia con grande intensità e trova con agio il canestro, mentre l’Olimpia fatica a contenere la fisicità degli avversari, prova a rimediare in attacco ma chiude sotto 56- sport.sky.it
DIRETTA/ Dubai Milano (risultato finale 99-92): la rimonta non riesce, l’Olimpia va ko! (23 dicembre 2025) - 92: il brutto primo quarto condiziona l'Olimpia nella 18^ giornata di Eurolega, arriva la sconfitta. ilsussidiario.net
Eurolega, Dubai-Olimpia Milano alle 17 su Sky Sport Uno e Basket #SkySportBasket #Eurolega x.com
EUROLEGA - Il Round 18, settimana prossima, è così diviso • Martedì 23: 7 partite (con Milano a Dubai) • Venerdì 26: 3 partite (con Virtus-Oly) Milano e Barcellona giocano 4 partite in 7 giorni con i blaugrana che giocano oggi in ACB (visto che hanno gioc - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.