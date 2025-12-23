Eurolega Milano ci prova ma finisce la benzina | Dubai vince 99-92

L’Eurolega 2025 si conclude con una sconfitta per l’EA7 Emporio Armani Milano, che ha ceduto 99-92 in trasferta contro Dubai. La squadra italiana, reduce da un intenso periodo di impegni, ha mostrato segni di stanchezza nel finale, non riuscendo a mantenere il ritmo. Una partita difficile che chiude un anno complesso per i biancorossi, evidenziando le sfide di una stagione caratterizzata da molte gare ravvicinate.

Dubai (Emirati Arabi), 23 dicembre 2025 – Finisce con un ko il 2025 di Eurolega dell’EA7 Emporio Armani Milano: l ’Olimpia, apparsa a corto di energie dopo un periodo ricco di impegni, è infatti stata sconfitta 99-92 in casa di Dubai al termine di una gara passata interamente ad inseguire. Gli emiratini, sulle ali di uno scatenato Mfiondu Kabengele (17 punti e 8 rimbalzi) e di Dwayne Bacon (25 punti, di cui 20 segnati nel solo primo tempo) sono partiti con la quinta innestata toccando anche il +15 nel corso del primo quarto. Milano non si è comunque data per vinta e si è rimessa in carreggiata nella seconda frazione, rientrando negli spogliatoi sul -7. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

