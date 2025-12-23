Estrazione Superenalotto oggi 23 dicembre 2025 | i numeri vincenti

L’estrazione del Superenalotto di oggi, 23 dicembre 2025, si svolge alle ore 20. In questa occasione, vengono estratti i numeri vincenti che potrebbero determinare nuovi premi e vincite. È un momento di attesa per chi ha partecipato, con la speranza di conoscere i numeri fortunati e aggiornarsi sui risultati ufficiali. Di seguito, i numeri estratti e le eventuali vincite.

ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l'estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L'estrazione di oggi, 23 dicembre, è prevista alle ore 20. TPI segue l'estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l'estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di martedì 23 dicembre 2025 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.

