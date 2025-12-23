Ecco i numeri vincenti del Million Day di oggi, martedì 23 dicembre 2025. L’estrazione si è svolta alle 13 e alle 20,30, offrendo ai giocatori italiani l’opportunità di tentare la fortuna con questa popolare lotteria. Ogni giorno, questa estrazione fornisce numeri che possono cambiare le sorti di chi partecipa, con premi fino a un milione di euro per chi indovina cinque numeri su cinquantacinque.

Estrazione Million Day oggi martedì 23 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, martedì 23 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 23 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 22 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 21 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 20 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 19 NOVEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 18 DICEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Million Day di oggi, 23 dicembre 2025: i numeri vincenti di martedì

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 2 dicembre 2025: i numeri vincenti di martedì

Leggi anche: Estrazione Million Day di oggi, 9 dicembre 2025: i numeri vincenti di martedì

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Million Day e Million Day Extra, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 16 dicembre 2025; Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi lunedì 22 dicembre: i numeri vincenti; MillionDAY di oggi, estrazione 18 dicembre 2025: i numeri vincenti; MillionDay e MillionDay Extra, le due estrazioni di martedì 16 dicembre 2025: i numeri vincenti.

Million Day e Million Day Extra, le estrazioni di oggi lunedì 22 dicembre: i numeri vincenti - Con MillionDay si può vincere un milione di euro e anche oggi, lunedì 22 dicembre, tanti italiani cercheranno di venire baciati della fortuna nella doppia estrazione che tutti i giorni tiene col fiato ... corrieredellumbria.it