Ecco i numeri vincenti dell'estrazione Eurojackpot di oggi, 23 dicembre 2025. Alle ore 20:30 si svolge la 104ª estrazione dell’anno, in cui vengono annunciati i numeri estratti per questa lotteria paneuropea, attiva dal marzo 2012 e partecipata da 18 paesi dell’Unione Europea. Questa informazione è aggiornata in tempo reale per permettere ai giocatori di conoscere i risultati più recenti.

Estrazione Eurojackpot di oggi 23 dicembre 2025: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, martedì 23 dicembre 2025, alle ore 20,30 va in scena la 104esima estrazione del 2025 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, martedì 23 dicembre 2025: ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI 23 DICEMBRE 2025 LIVE – AGGIORNAMENTO DALLE ORE 20 Combinazione vincente: Euro numeri: (I numeri vincenti del concorso Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale della Sisal. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 23 dicembre 2025

