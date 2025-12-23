Esplosione in zona Ferrovia grave un bimbo di 8 anni

23 dic 2025

Nella zona Ferrovia, in via Milano 57, si è verificata un’esplosione in un appartamento al quinto piano di una palazzina, causata da un serbatoio di metanolo. L’incidente ha coinvolto un bambino di 8 anni, rimasto ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza alle persone coinvolte.

In zona Ferrovia, precisamente in via Milano, al civico 57, al 5° e ultimo piano di una palazzina è scoppiato un serbatoio di metanolo. Nell'esplosione sono rimaste ferite due persone, una donna e un bimbo di 8 anni.L'esplosione, da quanto apprende NapoliToday, sarebbe dovuta ad un incidente. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

