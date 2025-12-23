Esplode un’autobotte sull’A1 | paura all’autogrill di Teano Ovest non si registrano feriti Autostrada in tilt- Il video

Nella giornata del 23 dicembre, sull’autostrada A1 all’altezza di Teano Ovest, si è verificata un’esplosione di un’autobotte presso l’area di servizio. L’incidente, che ha causato l’interruzione del traffico, non ha provocato feriti. La scena ha suscitato apprensione tra i viaggiatori, mentre le autorità stanno gestendo la situazione e le operazioni di sicurezza. Un episodio che ha temporaneamente influenzato il flusso sulla principale arteria autostradale.

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, 23 dicembre, sull' autostrada A1. Una violenta esplosione si è verificata nell' area di servizio di Teano Ovest, in provincia di Caserta, dopo che un'autobotte carica di carburante è saltata in aria intorno alle 18. Il boato è stato avvertito chiaramente anche in diversi comuni vicini, tra cui Vairano Patenora, Calvi Risorta e Riardo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, l'autocisterna, che trasportava Gpl, si trovava all'ingresso dell'area di servizio, in direzione sud, poco prima del casello di Caianello.

