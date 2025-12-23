Esplode pizzeria appena inaugurata proprietario distrutto | Guardate qua hanno fatto saltare tutto | VIDEO

Una nuova esplosione ha danneggiato la Pizzeria Puccini di Casoria, pochi giorni dopo un episodio simile a San Pietro a Patierno. L’incidente ha causato ingenti danni all’attività, lasciando il proprietario sconvolto. La situazione si inserisce in un contesto di episodi ricorrenti che stanno preoccupando la comunità e le autorità locali. La vicenda sottolinea l’urgenza di approfondire le cause e garantire maggiore sicurezza.

Ancora una bomba, ancora una pizzeria appena inaugurata nel mirino. Era accaduto poche settimane fa a San Pietro a Patierno, è accaduto di nuovo in questi giorni a Casoria, dove è stata devastata la Pizzeria Puccini di via Giacomo Puccini 42.A denunciare la vicenda è stato il proprietario.

