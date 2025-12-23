ESPLODE LO SCANDALO | Il Codacons Accusa Signorini di Casting Opachi e Abusi di Potere nei Reality

Il Codacons ha presentato un esposto alla Procura, accusando Alfonso Signorini di gestioni poco trasparenti nei processi di casting dei reality e di possibile abuso di potere. La vicenda solleva questioni sulla trasparenza e sulla correttezza delle selezioni, invitando a una verifica delle procedure adottate. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico, con l’obiettivo di fare chiarezza su quanto avviene dietro le quinte dei programmi televisivi.

Il Codacons lancia accuse pesantissime contro Alfonso Signorini: esposto alla Procura per meccanismi opachi nei casting dei reality. Ora la TV italiana rischia di tremare. Questa non è la solita polemica televisiva. Qui si parla di Procura, esposti ufficiali e di un sistema che potrebbe crollare da un momento all'altro. Il Codacons ha deciso di allargare il cosiddetto "caso Signorini", presentando un esposto formale che punta il dito contro i meccanismi di selezione dei reality show. Al centro delle accuse: casting definiti opachi, criteri poco chiari e un presunto abuso di potere da parte di chi gestisce l'accesso alla televisione più vista d'Italia.

