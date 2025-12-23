Esplode la canna fumaria 83enne ucciso dal fumo nel Casertano

Un’anziana di 83 anni ha perso la vita nel Casertano a causa di un’esplosione della canna fumaria, seguita dall’ingresso di fumo nell’abitazione. L’incidente ha causato gravi danni e la tragica morte della donna, che si trovava all’interno al momento dell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’esplosione e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima lo scoppio della canna fumaria, quindi le esalazioni di fumo che hanno invaso l’appartamento in cui viveva. È morto così a Marzano Appio, nel Casertano, un uomo di 83 anni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Caserta e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell’anziano. Secondo quanto è emerso, la canna fumaria si è incendiata e il fumo ha presto invaso i locali della casa. I vicini hanno allertato i soccorsi ma per l’anziano era ormai troppo tardi.  L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

