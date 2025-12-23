Esodo di Natale incidente sulla A1 | pullman turistico fuori strada tra Anagni e Ferentino

Nell’antivigilia di Natale, un incidente sulla A1 tra Anagni e Ferentino ha coinvolto un pullman turistico, causando disagi e rallentamenti sulla tratta ciociara dell’autostrada Milano-Napoli. La pioggia e il manto stradale viscido potrebbero aver contribuito all’accaduto, che ha paralizzato temporaneamente il traffico. La situazione rimane sotto controllo mentre le autorità intervenute stanno gestendo la viabilità e le eventuali conseguenze dell’incidente.

Un inizio di antivigilia di Natale da incubo per molti automobilisti in viaggio verso il Sud. Complice probabilmente l'asfalto reso viscido dalla pioggia che cade fin dalle prime ore del mattino, un brutto incidente ha paralizzato il tratto ciociaro dell'Autostrada A1 Milano-Napoli.Pullman fuori. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Autostrada A1, incidente tra Anagni e Ferentino. Ci sono feriti, elisoccorso sul posto Leggi anche: Autostrada, chiusure notturne sulla A1 tra Anagni e Ferentino: disagi previsti per gli automobilisti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. ESODO FESTIVITÀ NATALIZIE: DA OGGI A LUNEDÌ 22 DICEMBRE PREVISTI 3,5 MILIONI DI VEICOLI IN VIAGGIO PER LE VACANZE SULLE STRADE E AUTOSTRADE ANAS; Previsioni traffico Natale 2025 e Capodanno 2026: i rischi coda e interruzione per lavori su strade e autostrade; Incidenti e traffico intenso: code e disagi nel tratto aretino dell'A1; Natale, al via l'esodo per le Feste: stimati 3,5 milioni di veicoli in viaggio. Le previsioni sul traffico. Incidente in A1: autobus esce fuori strada e si schianta su una cunetta. Traffico in tilt e code fino a 7 chilometri - Il sinistro si è verificato intorno alle 7, forse per il fondo stradale bagnato, tra i caselli di Anagni e di Ferentino ... tunews24.it

Incidente in A1 tra Anagni e Ferentino. 7 km di coda - Forse complice la pioggia, il tratto ciociaro di Autostrada A1 è stato interessato nella mattinata da un incidente che ha provocato lunghissime file ... ciociariaoggi.it

Natale, al via l'esodo per le Feste: stimati 3,5 milioni di veicoli in viaggio. Le previsioni sul traffico - Al via l'esodo sulle strade per le feste natalizie. msn.com

#TG2000 - #Esodo verso il #Natale. Attesi #freddo e #neve #22dicembre #cronaca #news #TV2000 @tg2000it @federalberghi x.com

Telecolore. . Esodo per il #natale. Incrementato il traffico sull'Autostrada A2 del Mediterraneo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.